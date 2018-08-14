Претендує на основу збірної замість легенди: захисник Динамо Кендзьора – гравець місяця за версією польського ЗМІ

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора став гравцем місяця за версією польського ресурсу Weszlo. Портал щомісяця обирає найкращих серед футболістів збірної Польщі.

Серед лідерів загального рейтингу польських гравців опинився динамівець Кендзьора. Томаш виграв боротьбу в значно зірковіших виконавців з більшим досвідом гри за національну команду Польщі і став найкращим гравцем липня. Загалом 24-річний захисник ділить 5-е місце разом із екс-форвардом Динамо Лукшаем Теодорчиком (в обох по 124 бали).

Вище тільки форвард Баварії Роберт Лєвандовскі (200), захисник Монако Каміл Глік (166), півзахисник Наполі Пйотр Зєлінскі (148) та захисник Борусії Д Лукаш Піщек (134), який попрощався зі збірною після провалу на Чемпіонаті світу 2018.

"Мріяв поїхати на ЧС-2018 як заміна Піщеку": Томаш Кендзьора про Динамо, різницю між Україною і Польщею та збірну

Ось як Weszlo характеризує успіх Кендзьори: "Липень, як і червень, був важким місяцем для рейтингу. На Мундіалі поляки не дійшли до цього часу, топ-чемпіонати ще не стартували, Екстракласа стартувала у своєму стилі – несерйозно. Тому цього разу ми скоротили список до 10 імен. Немає сенсу в тому, щоб дотягувати когось за 1 гол чи асист. Через місяць повернемось до 20 кандидатур.

Гравця місяця ми знайшли в Україні. Кендзьора розуміє, що відхід Піщека є для нього великим шансом, і робить все, аби його використати. У чемпіонаті Динамо не пропустило жодного гола, а поляк відіграв весь час. У Суперкубку кияни обіграли Шахтар, а Томаш знову не сходив з поля.

Ніхто не переконає нас у тому, що чемпіонат України, незважаючи на проблеми, є схожого рівня з польським. Ні, там усе ще грають з більшим задоволенням, і Кендзьора в цій грі не протирає штани. Звичайно, це не дуже популярна в ЗМІ ліга, Томек бореться за визнання дещо тихою сапою, але його потрібно оцінити. Побачимо лише, чи зможе він перенести добру форму на збірну, бо з цим бувало по-різному".

Нагадаємо, Кендзьора прийшов у Динамо влітку 2017 року за 1,5 млн євро. За сезон його вартість на Трансфермаркт зросла на 1 мільйон. В активі Томаша 41 матч за Динамо, в яких він забив 1 гол і виконав 5 гольових пасів. Кендзьора також відіграв 3 матчі за національну збірну Польщі, де досі не проходив у стартовий склад через її легенду Піщека.