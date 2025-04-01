Салах зберігає зв'язок із представником із Саудівської Аравії. Як інформує The Telegraph, тримає цей варіант про запас. Повідомляється, що продовження контракту з Ліверпулем залишається для Мохамеда пріоритетним. Але якщо йому не вдасться домовитися з "червоними", він зверне свій погляд на Близький Схід.

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Згідно з джерелом, Ліверпуль уже запропонував Салаху продовження контракту, але претендента на "Золотий м'яч" не влаштували терміни цієї нової угоди.

Раніше повідомлялося, що в послугах форварда зацікавлений Аль-Хіляль.

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