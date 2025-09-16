Участь капітана Інтера Лаутаро Мартінеса в матчі Ліги чемпіонів з Аяксом – під питанням.

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес пропустив останнє тренування своєї команди, інформує GdS. Повідомляється, що він позаймався в тренажерній залі окремо від партнерів по команді. За чутками, він все ж вирушить до Нідерландів на гостьовий матч з Аяксом, але його участь у грі під питанням.

Лаутаро пропустив тренування через біль у спині. У минулому сезоні Мартінес зіграв вирішальну роль, забивши 9 голів у 14 матчах ЛЧ, що стало його найкращим показником у головному футбольному турнірі Європи.

Раніше аргентинець називав себе фаворитом на отримання "Золотого м'яча".

А ось латераль Інтера Маттео Дарміан був відсутній на тренуванні через люмбаго. Він точно пропустить матч з Аяксом.

