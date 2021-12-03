На Сумщині вирішили створити боєздатний колектив, який зміг би завоювати путівку до еліти українського футболу.

Напередодні у Сумах завершився переговорний процес щодо об'єднання першолігового Альянса та друголігової Вікторії, повідомляє Meta Ratings.

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У весняній частині сезону до тренерського штабу Альянса входитимуть Юрій Ярошенко – нинішній тренер команди та Анатолій Безсмертний, який працював з Вікторією, а раніше – зі Львовом в УПЛ.

Перший зимовий збір Альянса розпочнеться 24 січня – на нього приїдуть дев'ять основних футболістів Вікторії. Клуб з Миколаївки продовжить виступи у Другій лізі, однак за нього гратимуть найперспективніші футболісти із Сумської області не старше 19 років. До слова, обидві команди представляють агрофірми.

Нагадаємо, Альянс після 20-ти турів йде третім у Першій лізі (зона перехідних матчів), Вікторія – дев'ята у групі Б Другої ліги.

Перша ліга: Альянс із шедевральним голом переміг Краматорськ та піднявся на третє місце