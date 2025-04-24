ЮКСА попрощалася з головним тренером Дмитром Чирикалом, повідомляє прес-служба клубу.

Претендент на УПЛ готує сенсаційне призначення після звільнення тренерського штабу – екс-зірка Барси вже на горизонті

Фахівець очолив команду в липні 2023 року після короткого періоду роботи асистентом. За час його керівництва команда здобула 12 перемог, п’ять разів зіграла внічию та зазнала шести поразок.

Після 17 турів ЮКСА посідає шосте місце в чемпіонській групі Першої ліги, маючи у своєму активі 26 очок. Команда відстає лише на три пункти від другої позиції, яка гарантує пряму участь в УПЛ. Раніше з'являлась інформація, що причиною звільнення могла стати відмова тренера довіряти гравцям із Бразилії, яких рекомендував агент Пабло Буено.

ЮКСА вже оголосила ім’я нового головного тренера – ним став 38-річний Іван Остапов. Утім, як повідомляє UA-Футбол, український фахівець виконуватиме цю роль лише формально.

Насправді керувати командою буде бразилець Алоїзіо Пірес Алвес. 61-річний екс-гравець Барселони та Порту не має необхідної тренерської ліцензії, тож офіційно не може очолити команду.

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