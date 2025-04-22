22 квітня після внутрішньої наради керівництва клубу було ухвалено рішення про відставку Дмитра Чирикала, його асистента Олександра Ломка та тренера воротарів Олександра Бандури, повідомляє UA-Футбол.

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Формальним ініціатором змін став президент Сергій Леснік, хоча джерела вказують на тиск з боку агента Пабло Буено, який має прямий вплив на клуб.

Саме Буено, який нібито є співзасновником ЮКСА, публічно критикував Чирикала навіть після перемоги над Металістом (2:0). Він неодноразово втручався в роботу штабу, нав’язуючи тренерам власне бачення складу. У підсумку саме агент нібито наполіг на зміні всього штабу. Ломко та Бандура також втратили посади – як наслідок загального конфлікту.

Новий тренер уже на підході – за інформацією Zorya Londonsk, команду очолить Алоїзіо Пірес Алвес, колишній футболіст Барселони та легенда Порту. Кажуть, що бразилець останні тижні перебував у таборі ЮКСА та навіть був присутній на матчі команди в Ужгороді.

Наразі ЮКСА посідає шосту сходинку в чемпіонській групі Першої ліги, маючи у своєму активі 26 очок.

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