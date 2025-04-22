Претендент на УПЛ готує сенсаційне призначення після звільнення тренерського штабу – екс-зірка Барси вже на горизонті
ЮКСА готується до повного перезавантаження тренерського штабу.
22 квітня після внутрішньої наради керівництва клубу було ухвалено рішення про відставку Дмитра Чирикала, його асистента Олександра Ломка та тренера воротарів Олександра Бандури, повідомляє UA-Футбол.
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Формальним ініціатором змін став президент Сергій Леснік, хоча джерела вказують на тиск з боку агента Пабло Буено, який має прямий вплив на клуб.
Саме Буено, який нібито є співзасновником ЮКСА, публічно критикував Чирикала навіть після перемоги над Металістом (2:0). Він неодноразово втручався в роботу штабу, нав’язуючи тренерам власне бачення складу. У підсумку саме агент нібито наполіг на зміні всього штабу. Ломко та Бандура також втратили посади – як наслідок загального конфлікту.
Новий тренер уже на підході – за інформацією Zorya Londonsk, команду очолить Алоїзіо Пірес Алвес, колишній футболіст Барселони та легенда Порту. Кажуть, що бразилець останні тижні перебував у таборі ЮКСА та навіть був присутній на матчі команди в Ужгороді.
Наразі ЮКСА посідає шосту сходинку в чемпіонській групі Першої ліги, маючи у своєму активі 26 очок.
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