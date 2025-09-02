Спортінг зробив все можливе, щоб підписати Жоту Сілву в якості нового гравця команди, але клуб запізнився на одну хвилину з його реєстрацією.

Шахтар офіційно продав Кевіна в АПЛ – "гірникам" заплатили рекордні гроші

"Леви" хотіли отримати Жоту на правах оренди з правом викупу, тоді як Ноттінгем мав намір назавжди позбутися гравця. Ось чому тільки ближче до півночі (близько 23:34) англійський клуб надіслав відповідь, в якій говорилося, що так, він все ж погодився на варіант з орендою за 4,5 мільйона євро з опцією викупу за 15,5 мільйонів євро. На збір всіх підписів на всіх документах пішло близько п'ятнадцяти хвилин.

Після того, як всі сторони, включаючи гравця і агента, підписали контракти, Спортінг надіслав документи в TMS (систему узгодження трансферів) ФІФА. Вони були подані вчасно.

Зазвичай для реєстрації в Лізі гравцеві необхідно також надати всі документи на платформу Liga Portugal. Однак з 25 серпня діє виняток, що дозволяє клубам надсилати документи в Лігу електронною поштою для прискорення процесу, відкладаючи подачу документів на платформу Ліги до наступного дня. Це за умови, що електронний лист буде отримано до 23:59.

Саме так і вчинив Спортінг: клуб вирішив надіслати контракти електронною поштою до Ліги Португалії, але в підсумку не встиг зробити це у встановлений термін – "леви" запізнилися на одну хвилину. Лист надійшов після закінчення терміну, і трансфер Жоти Сілви не був завершений.

Нагадаємо, що Спортінг намагався виграти боротьбу за вінгера Шахтаря Кевіна у Фулхема, але програв. Саме після цього клуб переключився на Жоту.

