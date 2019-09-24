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Престон – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Кубка ліги – Зінченко поза заявкою

20:54 641 Читать на русском
Престон – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Кубка ліги – Зінченко поза заявкою
Престон – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Кубка ліги

Представник Чемпіоншипа Престон приймає грізний Манчестер Сіті в 3-му раунді Кубка англійської ліги. Склади команд у цій новині.

 

Матч Престон – Манчестер Сіті розпочнеться о 21:45 за київським часом. Поєдинок можна переглянути в ефірі Setanta Sports, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Стартові склади команд:

Престон: Ріплі, Фішер, Девіс, Браун, Харроп, Джонсон, Сторі, Рафферті, Ледсон, Баркхузен, Поттс

Запасні: Радд, Хантінгтон, Джиннеллі, Бейліс, Грін, Стоклі, Ньюджент

Манчестер Сіті: Браво – Канселу, Харвуд-Белліс, Е. Гарсія, Анхеліньо – Гюндоган, Фоден, Д. Сілва – Б. Сілва, Стерлінг, Жезус

Запасні: Карсон, Родрі, Менді, Марез, Отаменді, Бернаб, Діонку

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