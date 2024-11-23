"Вітаю вболівальників Динамо з перемогою! Безумовно, погодні умови вносять свої корективи. Учора і позавчора було неможливо повноцінно провести тренування, оскільки футбольне поле не було достатньо добре підготовлене. Хоча, звичайно, поле сьогодні не було таким швидким, як ми планували. Для нас важливо, щоб м’яч якомога швидше рухався, щоб поле було полите, але, повторюся, погода внесла свої корективи.

Три результативні дії Буяльського й дебют сина легенди у відеоогляді матчу Динамо – Чорноморець – 3:1

Ми готуємось до кожної гри окремо і хочемо мати у своєму розпорядженні декілька варіантів того, як діяти на футбольному полі. Один із варіантів – це гра у три захисники. Це не перший раз, коли ми так граємо. Ми над цим працюємо і продовжимо працювати. У нашої команди є певне обличчя, і ми будемо напрацьовувати різні варіанти.

Дебют Романа Саленка? Він готувався з нами у попередній період матчів національних та молодіжних збірних. І цього разу ми його долучали до тренувань. Зараз я бачу, що він вже більш-менш готовий до того аби підсилювати нашу команду, виходити на поле і грати. Він буде отримувати ігрову практику і в Динамо U-19, яке грає у Юнацькій Лізі УЄФА. Але ми будемо залучати його до ігор Премʼєр-Ліги, до яких він готуватиметься у складі першої команди.

Гол Буяльського став сотим для Динамо під керівництвом Шовковського? Для мене ця цифра нічого не означає. Мені важливо, що гра завершилася перемогою. А скільки забили… Скажу так: ми могли набагато раніше досягти цієї планки, і я був би задоволений, якби це сталося. Але ще коли я був гравцем я ніколи не слідкував за статистикою", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Динамо впевнено перемогло Чорноморець – експерименти Шовковського перед ЛЄ, феєрія Буяльського, дебют сина легенди