Президент львівського Руха Григорій Козловський фінансово мотивував гравців команди на гру з Карпатами у 25-му турі УПЛ.

Журналіст Віктор Вацко розповів деталі підготовки до львівського дербі.

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"Після інформації про нібито злиття команд і купівлі Карпатами 6 футболістів Руха львівське дербі набуває цікавих фарб. Думаю, що футболісти Руха будуть дуже мотивовані багато чого довести, насамперед самим собі.

Тим більше вони будуть дуже-дуже-дуже і дуже мотивованими на львівське дербі керівництвом клубу. Премія 4 мільйони гривень, як стверджує мій WhatsApp", – заявив Вацко в прямому ефірі на своєму Youtube-каналі.

Нагадаємо, що львівське дербі між Карпатами та Рухом в рамках 25-го туру УПЛ відбудеться 19 квітня. В матчі першого кола Карпати здобули перемогу 1:0. Також команди зустрічались в 1/8 Кубку України, тоді сильнішими виявилися гравці Руха.

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