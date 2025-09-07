У суботу, 6 вересня, паризький клуб повідомив, що Дембеле і Дуе пропустять приблизно 6 і 4 тижні відповідно через травми, отримані у складі збірної Франції під час матчу кваліфікації ЧС-2026 проти України (2:0).

Збірна України "травмувала" двох одноклубників Забарного – преса змусила Дешама виправдовуватися

"Ми завжди мали цей зв'язок щодо медичної інформації про гравців з усіма клубами, ми, звичайно, усвідомлюємо стан футболістів, коли отримуємо відповідну інформацію. Деякі клуби надають більше або менше інформації. Але ми завжди діяли серйозно і з великим професіоналізмом.

Обурення ПСЖ? Я їх розумію. На їхньому місці я б відчував те ж саме. Я тут не для того, щоб ризикувати гравцями. Як тільки футболіст виходить на поле – ризик ніколи не дорівнює нулю.

Наприклад, Шеркі і Саліба – вони травмовані. Це підтверджено, тому вони не приїхали до збірної.

Ми діяли серйозно і з усією відповідальністю, завжди запитували про самопочуття гравців після кожного тренування. Почуття гравця – для мене це дуже важливо, це принципово.

Наприклад, Дезіре попросив про заміну. Ми про це поговорили. Бажання гравця грати іноді перевершує багато речей. Якщо через 20 хвилин він каже, що щось не так, я його змінюю", – цитує Дешама Telefoot.

