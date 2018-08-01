Президент Наполі стане власником ще однієї команди

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс стане власником Барі.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс отримав дозвіл від влади італійського міста Барі стати власником однойменного футбольного клубу, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Як зазначає видання, Де Лаурентіс презентував свій проект розвитку Барі, який затвердив мер міста Антоніо Декар. Де Лаурентіс в боротьбі за право отримати контроль над клубом випередив десять конкурентів, в тому числі президента римського Лаціо Клаудіо Лотіто.

Барі в минулому сезоні виступав в Серії В і боровся за вихід в елітний дивізіон італійського футболу, але влітку був визнаний банкрутом і новий сезон почне в найнижчому дивізіоні – Серії D.

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