Владислав Кочергін та Віктор Скрипник стали найкращими гравцем і тренером відповідно за підсумками другого туру Прем'єр-ліги.

Переконлива перемога луганців над Інгульцем (5:1) дозволила Зорі набрати перші очки в новому чемпіонаті, тоді як команда Сергія Лавриненка ще не здобула жодного пункту.

Історичний хет-трик Кочергіна у відеоогляді матчу Інгулець – Зоря – 1:5

Герой матчу Владислав Кочергін, який оформив хет-трик, став найкращим гравцем другого туру елітного дивізіону чемпіонату України. Наставник Зорі Віктор Скрипник був визнаний найкращим серед тренерів, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

У наступному турі Зоря зіграє в Запоріжжі проти київського Динамо. Матч відбудеться 8 серпня. Інгулець 9 числа зустрінеться на виїзді з Десною.

Зоря розтрощила Інгулець завдяки хет-трику Кочергіна та двом асистам Булеци