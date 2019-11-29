Представники Вереса будуть спілкуватись зі ЗМІ виключно українською мовою

НК Верес опублікував підсумки наради керівництва клубу по завершенні першої половини сезону.

На засіданні керівництва Вереса було прийняте рішення давати усі інтерв'ю і коментарі футболістів та тренерів виключно українською мовою, повідомляє офіційна Facebook сторінка Вереса.

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Окрім того, керівники рівненського клубу задоволені роботою Юрія Вірта на чолі команди, а також залишили головну мету на сезон – вихід до Першої ліги.

До слова, Верес посідає третє місце в Другій лізі в групі A, маючи в активі 36 пунктів. Рівненський клуб поступається лише тернопільській Ниві та Поліссю, які мають 41 та 39 очок відповідно.

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