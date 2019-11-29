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Представники Вереса будуть спілкуватись зі ЗМІ виключно українською мовою

16:30 237 Читать на русском
Представники Вереса будуть спілкуватись зі ЗМІ виключно українською мовою
Гравці Вереса / фото з відкритих джерел

НК Верес опублікував підсумки наради керівництва клубу по завершенні першої половини сезону.

На засіданні керівництва Вереса було прийняте рішення давати усі інтерв'ю і коментарі футболістів та тренерів виключно українською мовою, повідомляє офіційна Facebook сторінка Вереса.

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Окрім того, керівники рівненського клубу задоволені роботою Юрія Вірта на чолі команди, а також залишили головну мету на сезон – вихід до Першої ліги.

До слова, Верес посідає третє місце в Другій лізі в групі A, маючи в активі 36 пунктів. Рівненський клуб поступається лише тернопільській Ниві та Поліссю, які мають 41 та 39 очок відповідно.

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