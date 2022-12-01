Кривбас повідомив, що запросив хлопців, які були болбоями на грі з СК Дніпро-1, на спільну вечерю, повідомляє офіційний сайт клубу. Зазначається, що наставник СК Дніпро-1 Олександр Кучер поскаржився на роботу болбоїв, начебто вони довго подавали м'ячі та затягували час.

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Один з них, Сергій Милоблог, розповів, як до них звертались гравці та інші представники дніпрян. "Майже увесь матч вони ображали нас, та вигукували нецензурні вислови. А в одному з моментів гравець СК Дніпро-1 Гуцуляк взагалі вирвав мʼяча з рук.

При цьому головний тренер дніпрян Олександр Кучер просто нецензурно облаяв мене. А дехто з персоналу дніпрян з лави запасних взагалі погрожували нам фізичною розправою. Кричали й з трибун. І це були представники СК Дніпро-1. І знову мати, лайки та погрози!

Щодо моменту у другому таймі із захисником СК Дніпро-1 Габріелем Гомесом, то, чесно кажучи, й не хочеться згадувати про те, що він мені сказав та куди "послав". Але така поведінка легіонера команди УПЛ просто неприпустима! Я так розумію, що легіонер СК Дніпро-1 приїхав до України грати у футбол, заробляти собі на життя, але чому він дозволяє собі таку поведінку стосовно нас? Так, можливо те, що я не подав мʼяч вчасно, а кинув його на землю, неправильно. Але, сподіваюсь, ситуація, про яку я говорю, хоч трохи мене виправдовує".

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