Представники ФФУ разом з Маркевичем приєднались до святкування сторіччя Валенсії

Іспанська Валенсія у ці дні відзначає сторіччя зо дня заснування, до привітань приєднались і представники України.

На святкових заходах Україну представляли віце-президент ФФУ, президент АВФУ Олег Собуцький, колишній тренер, голова Комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич та партнер Національної збірної ветеранів у Іспанії Костянтин Бережний.

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Під час урочистого прийому президенту валенсійського клубу Арнілу Мурту та голові клубної Асоціації ветеранів Фернандо Гінеру було вручено футболки збірної України з символічним номером "100", виготовлену майстрами дошку з вітаннями до ювілею та інші сувеніри.

Сьогодні до Валенсії з’їхалися легендарні футболісти та тренери клубу минулих років та відбувся матч Легенди Валенсії – Збірна Іспанії на стадіоні Месталья.

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Палоп, Луіш Мігел Монтейру, Марчена, Джукич, Фернандо Гінер, Кілі Гонсалес, Клаудіо Лопес, Хуан Санчес та інші футболісти першої величини у складі господарів, за збірну країни вийшли Мігель Анхель Надаль, Луіс Мілья, Маркос Сенна, Де ла Ред, Хуанфран, Амавіска, Отеро, Ромеро та інші.