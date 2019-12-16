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Представники Арсенала вночі зустрілися з Артетою – іспанець є головним фаворитом на посаду наставника "канонірів"

14:42 249 Читать на русском
Представники Арсенала вночі зустрілися з Артетою – іспанець є головним фаворитом на посаду наставника "канонірів"
Мікель Артета та Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Представники Арсенала провели перемовини з Мікелем Артетою, який є фаворитом на посаду наступника Унаї Емері.

Мікель Артета, який є головним кандидатом на посаду головного тренера Арсенала, зустрівся з представниками "канонірів". Один з директорів Арсенала Вінай Венкатешам та клубний юрист спілкувалися з іспанцем близько двох годин.

Гвардіола готовий відпустити Артету в Арсенал

Цікаво, що зустріч, яка проходила в будинку асистента Гвардіоли, завершилася близько першої години ночі за місцевим часом. Манчестер Сіті вже попросив Артету визначитися зі своїм майбутнім, зазначає Sky Sports.

Арсенал після поразки від Манчестер Сіті хоче якомога швидше призначити нового тренера. Артета, який був близьким до цієї посади ще півтора року тому, є ідеальним кандидатом для "канонірів".

Нагадаємо, після відставки Унаї Емері виконувачем обов'язків головного тренера став його асистент Фредрік Люнгберг. Наразі "каноніри" посідають лише 9 місце в АПЛ.

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