Представники Андерлехта прокоментували інтерес до екс-форварда Динамо Мбокані

Асистент головного тренера Пер Зеттерберг вважає, що Дьємерсі Мбокані може підсилити будь-яку команду.

"Ми знаємо його сильні якості і знаємо, що він відмінний форвард, але Мбокані виповнюється 34 роки. Ми бачимо, що він в хорошій формі в цьому сезоні, але питання про його можливий перехід поки не вирішене остаточно.

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Ми старанно працюємо, щоб домогтися кращих результатів, тому що у нас досить багато гравців, але не вистачає дійсно сильних футболістів. Нам також потрібно значно скоротити склад, позбутися тих, хто не готовий грати на такому високому рівні і боротися за трофеї", – передає слова Зеттерберга Het Nieuwsblad.

У поточному сезоні Мбокані провів 30 матчів у всіх турнірах за Антверпен, відзначившись 11 голами та 9 асистами.

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