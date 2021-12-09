Австрійський колектив опинився в епіцентрі невеликого скандалу після звитяги над Севільєю і виходу у плей-офф Ліги чемпіонів.

Ноа Окафор, автор єдиного і переможного гола, після матчу у роздягальні вів онлайн-трансляцію в Instagram. Команда святкувала вихід у плей-офф найпрестижнішого євротурніру. Та все завершилось скандалом.

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Як повідомляє FUMS, гравець чи член персоналу Зальцбурга назвав футболістів Севільї "іспанськими дрочи*ами". Після оприлюднення відео на просторах інтернету "червоні бики" попросили вибачення.

"У пориві радості від виходу у плей-офф ЛЧ було сказано те, що не мали говорити. Сьогодні ми грали проти сильного та справедливого суперника, пробачте нам такі слова", – написала прес-служба австрійців, додавши пост з подякою за гру. Севілья, яка вилетіла в Лігу Європи, ніяк не відреагувала.

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