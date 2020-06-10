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Представник Ярмоленка прокоментував інформацію про перехід українця в турецький гранд

18:27 388 Читать на русском
Представник Ярмоленка прокоментував інформацію про перехід українця в турецький гранд
Андрій Ярмоленко / Getty images

Представник агентської компанії ProStar Сергій Серебренніков прокоментував чутки, що вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко може опинитися в Туреччині.

"Андрій дуже добре попрацював у карантинний період та перебуває у формі. Він зосереджений на відновленні АПЛ з Вест Хемом. Клуб задоволений Андрієм. Сам гравець також дуже задоволений своїм життям у Лондоні.

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Інформація про Фенербахче – це лише вигадка. Неточні новини турецької преси. Нехай не ображається Фенербахче, але де турецькі клуби, де Вест Хем?" – цитує Серебреннікова Sporx.

До слова, агентська компанія ProStar, в якій працює Серебренніков, представляє інтереси Андрія Ярмоленко, а також Руслана Маліновського та інших футболістів провідних українських клубів.

Додамо, що у нинішньому сезоні Ярмоленко провів 15 поєдинків у складі Вест Хема, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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Головне Англія Сергій Серебренніков Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Фенербахче Фенербахче
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