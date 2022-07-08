Формат футзальної Ліги чемпіонів відрізняється від футбольної. Тут кваліфікація проходить кількома етапами у форматі міні-турнірів. У підсумку, визначаються учасники фіналу чотирьох, які розігрують трофей.

Футзальна збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2024

Україну в наступному розіграші ЛЧ буде представляти херсонський Продексім, який розпочне боротьбу в основному раунді Шляху А, оскільки посідає шосту сходинку в клубному рейтингу, повідомляє прес-служба УАФ. Продексім потрапив до групи 4, де зіграє з Бенфікою, угорським Халадашем і румунським Юнайтед Галац. Міні-турнір пройде в Румунії з 25-го до 30 жовтня.

По три найкращі команди з кожної групи вийдуть до елітного раунду. Там 16 клубів поділять на чотири групи по чотири в кожній. Жеребкування відбудеться 8 листопада. Посів буде затверджено перед жеребкуванням. Переможці чотирьох груп вийдуть у фінальну стадію.

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