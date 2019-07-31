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Представник ТК "Футбол" прокоментував чутки щодо відходу Бублій, Маліновського та Седан

18:39 559 Читать на русском
Представник ТК "Футбол" прокоментував чутки щодо відходу Бублій, Маліновського та Седан
Алла Бублій / Фото ТК Футбол

PR-фахівець телеканалів "Футбол 1/2" Данило Вереітін розповів про майбутнє деяких працівників компанії.

"Друзі, сьогодні з'явилася інформація про те, що телеканали "Футбол 1/2" покинула низка співробітників.

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Влада Седан відтепер живе в Манчестері і ми раді, що у неї все чудово. Андрій Маліновський є штатним коментатором телеканалів "Футбол" і незабаром ви його обов'язково почуєте знову.

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Стосовно Алли Бублій – ця інформація не відповідає дійсності. Алла продовжить роботу на телеканалах "Футбол 1/2", – написав Вереітін на своїй сторінці у Фейсбук.

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Теги
Футбол 1 Андрій Маліновський Алла Бублій Футбол 2 телебачення Влада Щеглова (Седан)
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