Представник Супряги підтвердив переговори з Болоньєю і відсіяв іншого претендента на форварда Динамо
Леонардо Ліматола, представник форварда Динамо Владислава Супряги, розповів про пропозицію Болоньї та інтерес ще двох клубів.
"Міхайловіч не дзвонив Супрязі, Владислав не погоджувався на перехід. Переговори ведуться, пропозиція є. Чи готова Болонья дати більше десяти мільйонів євро? У клубу зараз обмежені фінансові можливості, Sky ще не зробив всі виплати за минулий сезон, і в цілому ситуація з телеправами дуже невизначена. Немає гарантій щодо бюджету. Тому не впевнений, що Болонья буде платити більше 10 млн євро.
Шевченко відверто оцінив майбутнє Супряги у світовому футболі
Я знаю, що кажуть, ніби Динамо не продасть Супрягу до Євро. Але є різні формули угоди, до того ж я ніколи не бачив гравця, про якого говорили, що він не продається, але якого насправді не можна було купити.
Інтерес інших клубів? Це точно не Торіно – я говорив з їхнім спортивним директором, їхній бюджет не дозволяє оформити таку угоду. Інформація про Торіно – нісенітниця від посередника, який просто хотів себе прорекламувати.
З представниками Мілана я спілкувався особисто, їм подобається Супряга. Але клуб стежить за безліччю футболістів", – наводить слова Ліматоли телеграм-канал Джанлука Лападула.
Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Супряга виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів. Потенційна сума трансферу талановитого форварда становить близько 15 млн євро.
"Динамо, відчуй себе Шахтарем, або Десна може грати хоч у хокей": реакція на першу осічку Луческу перед стартом в ЛЧ