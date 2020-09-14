"Міхайловіч не дзвонив Супрязі, Владислав не погоджувався на перехід. Переговори ведуться, пропозиція є. Чи готова Болонья дати більше десяти мільйонів євро? У клубу зараз обмежені фінансові можливості, Sky ще не зробив всі виплати за минулий сезон, і в цілому ситуація з телеправами дуже невизначена. Немає гарантій щодо бюджету. Тому не впевнений, що Болонья буде платити більше 10 млн євро.

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Я знаю, що кажуть, ніби Динамо не продасть Супрягу до Євро. Але є різні формули угоди, до того ж я ніколи не бачив гравця, про якого говорили, що він не продається, але якого насправді не можна було купити.

Інтерес інших клубів? Це точно не Торіно – я говорив з їхнім спортивним директором, їхній бюджет не дозволяє оформити таку угоду. Інформація про Торіно – нісенітниця від посередника, який просто хотів себе прорекламувати.

З представниками Мілана я спілкувався особисто, їм подобається Супряга. Але клуб стежить за безліччю футболістів", – наводить слова Ліматоли телеграм-канал Джанлука Лападула.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Супряга виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів. Потенційна сума трансферу талановитого форварда становить близько 15 млн євро.

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