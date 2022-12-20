Карло Ніколіні, помічник Даріо Срни, поділився інформацією щодо Арсенала і командної дисципліни, якої повинен дотримуватися 21-річний вінгер.

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"Мудрик, як і інші гравці, отримав повідомлення, що повинен з'явитися 9 січня на зборах в Анталії. Арсенал цікавиться ним, але ми не отримували офіційних заявок", – наводить слова Ніколіні інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Мудрик публічно заявив про своє прагнення перейти в АПЛ, проте Шахтар відлякує покупців захмарними цінниками. Срна і Палкін називали цифри від 60 до 100 млн євро. Також "гірники" хотіли б продовжити контракт вінгера, який розрахований до кінця 2026 року.

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