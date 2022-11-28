Напередодні з'явилась інформація, що капітан збірної Аргентини близький до переїзду в Інтер Маямі, який належить Девіду Бекхему. Лео нібито пропонували рекордну для чемпіонату зарплатню.

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Проте представник Мессі Марсело Мендес різко заперечив цю інформацію. "Це неправда, це фейкові новини. Немає жодних переговорів про те, щоб Ліонель приєднався до Інтера Маямі наступного сезону", – заявив він у коментарі CNN.

Контракт Лео з ПСЖ завершується влітку 2023-го. Преса пророкувала йому як продовження співпраці з парижанами, так і повернення в Барселону чи переїзд в інший чемпіонат. Наразі 35-річний аргентинець зосереджений на ЧС-2022.

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