Маттіас Варніг покинув наглядову раду клубу, інформує офіційний сайт "кнаппен". Функціонер сам ініціював розрив співпраці.

"Свободу Україні": культове німецьке видання зацензурувало російського спонсора Шальке – фото дня

Варніг виконував функції представника Газпрому з липня 2019 року. Шальке отримує чималі вливання від компанії країни-агресора. Зараз на рівні другої Бундесліги гельзенкірхенцям платять 9 млн євро за сезон, а в разі повернення в еліту сума зросте до 15 млн.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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