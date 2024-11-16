У мережі з'являється все більше цікавих деталей щодо матчу Румунія – Косово в Лізі націй.

Після матчу Ліги націй між Румунією та Косово стався інцидент, коли представник Федерації футболу Румунії атакував вінгера косоварів Едона Жегрову. Відео конфлікту було опубліковано на сторінці Kosovar Football.

"Неприйнятна поведінка": Луческу обурений тим, що гравці Косова залишили поле до фінального свистка

В ситуацію втрутились футболісти косовської збірної, які стримали агресивного функціонера.

Нагадаємо, даний матч так і не був завершений: у компенсований час другого тайму при рахунку 0:0 косовари вирішили залишити поле. Причиною цього стали скандування на трибунах румунських фанатів, а також сербський прапор. Вболівальники на стадіоні чинили провокації, вигукуючи "Косово – Сербія" та "Сербія, Сербія".

A member of the Romania FA attempted to physically attack Edon Zhegrova!



Thankfully, Taulant Hodaj and Bajram Shala intervened to protect the player.#ROUKOS | #UNL pic.twitter.com/M04CcqgVRY — Kosovar Football (@KosovarFootball) November 16, 2024

Матч Румунія – Косово зупинено через провокації вболівальників – захисник Наполі ухвалив принципове рішення