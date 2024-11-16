Представник Федерації футболу Румунії ледь не побив гравця збірної Косово після матчу – доля поєдинку досі невідома
У мережі з'являється все більше цікавих деталей щодо матчу Румунія – Косово в Лізі націй.
Після матчу Ліги націй між Румунією та Косово стався інцидент, коли представник Федерації футболу Румунії атакував вінгера косоварів Едона Жегрову. Відео конфлікту було опубліковано на сторінці Kosovar Football.
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В ситуацію втрутились футболісти косовської збірної, які стримали агресивного функціонера.
Нагадаємо, даний матч так і не був завершений: у компенсований час другого тайму при рахунку 0:0 косовари вирішили залишити поле. Причиною цього стали скандування на трибунах румунських фанатів, а також сербський прапор. Вболівальники на стадіоні чинили провокації, вигукуючи "Косово – Сербія" та "Сербія, Сербія".
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