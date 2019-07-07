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Представник Динамо підтвердив зацікавленість у трансфері Зайца, – турецькі ЗМІ

08:24 1177 Читать на русском
Представник Динамо підтвердив зацікавленість у трансфері Зайца, – турецькі ЗМІ
Міха Зайц / Reuters

Київське Динамо може підсилити склад півзахисником турецького Фенербахче Міхою Зайцем.

Представник київського Динамо підтвердив інтерес до півзахисника Фенербахче Міхи Зайца.

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"Зайц один із гравців у нашому списку. Ми хотіли би бачити його в команді, але ми повинні домовитися з Фенербахче. На даний момент немає визначеності в цій ситуації. Все проясниться в найближчі дні", – передає слова одного з представників Динамо Futbol Arena.

Відзначимо, що Динамо пропонувало 5 млн євро за гравця збірної Словенії Міху Зайца, але отримало відмову. Фенербахче хоче отримати не менше 6,5 млн євро за свого гравця.

Раніше турецькі ЗМІ писали про те, що Зайц напевно залишить стамбульський клуб, так як головний тренер Фенербахче не бачить словенця у стартовому складі в новому сезоні.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Фенербахче Фенербахче Міха Зайц Міха Зайц Трансфери Динамо Київ
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