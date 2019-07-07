Представник Динамо підтвердив зацікавленість у трансфері Зайца, – турецькі ЗМІ

Київське Динамо може підсилити склад півзахисником турецького Фенербахче Міхою Зайцем.

Представник київського Динамо підтвердив інтерес до півзахисника Фенербахче Міхи Зайца.

Динамо пропонує за хавбека Фенербахче Зайца 6 млн євро, – турецькі ЗМІ

"Зайц один із гравців у нашому списку. Ми хотіли би бачити його в команді, але ми повинні домовитися з Фенербахче. На даний момент немає визначеності в цій ситуації. Все проясниться в найближчі дні", – передає слова одного з представників Динамо Futbol Arena.

Відзначимо, що Динамо пропонувало 5 млн євро за гравця збірної Словенії Міху Зайца, але отримало відмову. Фенербахче хоче отримати не менше 6,5 млн євро за свого гравця.

Раніше турецькі ЗМІ писали про те, що Зайц напевно залишить стамбульський клуб, так як головний тренер Фенербахче не бачить словенця у стартовому складі в новому сезоні.

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