Представник Барселони офіційно відповів на претензії Атлетіко щодо трансферу Грізманна

Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль прокоментував претензії Атлетіко щодо переходу Антуана Грізманна у каталонський клуб.

Нагадаємо, Атлетіко вимагає від Барселони ще 80 млн євро за трансфер Антуана Грізманна. На думку "матрацників", каталонці домовилися з гравцем ще до того, як сума відступних за нього зменшилася з 200 до 120 млн євро (це сталося 1 липня).

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"Зрозуміло, що Атлетіко захищає свої інтереси. Барселона ніколи не мала попередньої домовленості з Грізманном. Ми вперше зв'язалися з його представниками лише після заяви гравця про відхід з Атлетіко. Бартомеу повідомив президента Атлетіко про те, що Барселона виплатить 120 млн євро за Грізманна, якщо клуби не досягнуть згоди в ході перемовин.

Грізманн – хороше підписання для Барселони, позаяк може закрити декілька позицій в атаці. Він є великим бомбардиром, який виграв чимало серйозних трофеїв", – цитує Абідаля Le Parisien.

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