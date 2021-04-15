Вільяреал – Динамо Загреб

15 квітня, 22:00, Вільяреал, Ель Мадригал, перший матч – 1:0

У хорватській столиці команди цілком могли влаштувати гольовий фестиваль, створивши на двох із десяток моментів. Проте, поєдинок завершився лише мінімальною перемогою "Жовтої субмарини" завдяки напівкурйозному пенальті. Вільяреал досі обережно називають фаворитом протистояння. Вочевидь, оглядачі тримають в умі феєричний реванш Загреба після поразки Тоттенхему в першому матчі.

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Та вперта статистика за левантійців – у кампанії 2020/21 Ліги Європи Вільяреал вдома лише перемагає. Та й очолює "жовтих" справжній корифей турніру Унаї Емері. Нинішній Вільяреал виглядає набагато дисциплінованішим за лондонських "шпор". Тож віра в реальність ще одного подвигу Динамо – мізерна.

Кадрові втрати: Іборра, Еступіньян – Мохаррамі, Адемі (під питанням)

Манчестер Юнайтед – Гранада

15 квітня, 22:00, Манчестер, Олд Траффорд, телетрансляція на каналі "Футбол 1", перший матч – 2:0

Ще менше шансів перед матчем-відповіддю у іспанської Гранади. "Насріди" вже й так стрибнули вище голови в свій дебютний сезон у єврокубках. Із неабиякими кадровими проблемами гранадці пройшли приголомшливий шлях із 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи до чвертьфіналу. Під час цього походу Гранада вибила низку сильних опонентів із Наполі на чолі. Та, схоже, 1/4 фіналу – кінцева для іспанців. МЮ здобув упевнену виїзну перемогу на класі. Господарі, хоч і створили не менше моментів за Юнайтед, але з реалізацією не впоралися. "Червоні дияволи" витіснили максимум на Лос Карменес, а тепер готові повторити цей трюк в економ-режимі й на Олд Траффорд. І навіть передбачувана ротація від манкуніанців не здатна різко покращити перспективи Гранади.

Кадрові втрати: Байлі, Джонс, Марсьяль, Джеймс (під питанням), Магвайр, Мактоміней, Шоу (всі – дискваліфікація) – Дуарте, Соро, Бріс, Лосано, Мілья

Рома – Аякс

15 квітня, 22:00, Рим, Стадіо Олімпіко, телетрансляція на каналі "Футбол 2", перший матч – 2:1

Натомість у Римі слід очікувати надцікавої битви. Місцеві "вовки" тиждень тому оформили справжнє диво в Амстердамі. Рома поступилася Аяксу за всіма ключовими показниками, але зуміла вивезти перемогу з Нідерландів. Доклалися і самі "аяксиди" – Тадіч на старті другого тайму не реалізував одинадцятиметровий і замість потенційних 2:0 Аякс отримав 1:2 у підсумку. Під час нинішньої єврокампанії Рома вдома ще не програвала, але амстердамці докладуть максимум зусиль для завершення цієї серії. Імовірний же "автобус" від Фонсеки, на команду якого неабияк тисне відповідальність за результат на фоні невдач на внутрішній арені, може лише посприяти підопічними Тен Хага. Аякс полюбляє і вміє розмаїто атакувати, тому римлянам буде важко встояти.

Кадрові втрати: Б. Перес (дискваліфікація), Кумбулла, Дзаньйоло, Ель-Шаараві, Смоллінг, Спінаццола (під питанням) – Онана (дискваліфікація), Блінд, Мазрауї, Схурс (під питанням)

Славія Прага – Арсенал

15 квітня, 22:00, Прага, Еден, телетрансляція на каналі "Футбол 3", перший матч – 1:1

Славія і Арсенал показали себе в Лондоні пізніми пташками, забивши по м'ячу в ендшпілі поєдинку. Та цей результат виглядає сприятливішим для пражан. "Червоно-білим" тепер достатньо не пропустити для оформлення найвищого досягнення за роки виступів у єврокубках. Занадто відсиджуватися в обороні чи взагалі паркувати "автобус" команда Трпішовскі не буде. Натомість Славія методично ловитиме свої шанси попереду, користаючись потребою "канонірів" забивати. Арсенал, звісно, залишається фаворитом протистояння. Навіть роки невдач лондонців не позбавили клуб розсипу зірок. Проте, в раундах плей-офф порядок періодично б'є клас. У вечір четверга в столиці Чехії може трапитися саме така історія.

Кадрові втрати: Кудела (дискваліфікація), Сіма, Говорка, Делі, Олаїнка – Сміт-Роу, Обамеянг, Едегор (усі – під питанням), Луїс, Тірні

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