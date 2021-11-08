Французький хавбек відкрив рахунок на 39-й хвилині протистояння з Ужгородом.

Металіст оголосив про трансфер бразильського вінгера

Балулі взявся виконувати штрафний удар метрів із 35-ти. Враховуючи відстань і розташування м'яча по центру, очевидним рішенням здавався розіграш стандарту. Однак, легіонер вирішив пробити й потужним пострілом у стилі Жажі Коелью поцілив у верхній кут воріт закарпатців.

До слова, в нинішньому сезоні Фарес Балулі провів 13 матчів у Першій лізі, в яких забив 6 м'ячів.

Металіст впевнено здолав Ужгород, залишивши закарпатців на дні Першої ліги, Полісся продовжило тривалу безвиграшну серію