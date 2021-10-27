Коронавірусне правило щодо збільшення кількості замін у поєдинках, найімовірніше, залишиться у футболі і після пандемії.

Під час засідання Міжнародного союзу футбольних асоціацій (IFAB) було розглянуте питання про постійність правила п'яти замін.

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Як повідомляє журналіст The Times Мартін Ціглер, така пропозиція отримала широку підтримку. Варто очікувати, що відповідне правило вже зовсім незабаром буде прописане у нормативних документах.

Нагадаємо, кількість замін у футболі була збільшена до п'яти у травні 2020 року через пандемію коронавірусу. Тоді зміни у правилах вважались тимчасовими.

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