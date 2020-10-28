"Інтерес дійсно присутній. Ерік оформив покер у матчі Бундесліги U-19 в ворота Фрайбурга. Відразу після цієї гри до нас підійшов тренер збірної Німеччини U-19 Крістіан Вернс. Він висловив захоплення грою Еріка і запропонував йому виступати за Бундестім.

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Ми мріяли про це. Особисто я знав, що рано чи пізно на сина звернуть увагу в НФС. Він демонструє результативну гру: минулого сезону забив 34 м'ячі, в цьому вже записав на свій рахунок сім голів у трьох матчах.

Поки що Ерік не прийняв остаточного рішення. Я, як батько, підтримаю будь-який його вибір. Не хочу тиснути. Але, напевно, правильніше зараз буде прийняти пропозицію Вернса, з огляду на нинішні обставини з пандемією коронавірусу у світі. Літати зараз складно, матчі юнацьких та молодіжних збірних у цьому році вже не будуть зіграні", – сказав Ігор Шуранов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Шуранов народився в Німеччині, але його батьки походять з України. Футболіст виступав за збірні України U-17, U-18, U-19, а також викликався Русланом Ротанем в команду U-21.

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