"Правила повинні бути одні для Динамо, Олександрії, Шахтаря та інших": Бойко поскаржився на рівень українських суддів

Голкіпер Динамо Денис Бойко не приховував свого обурення рішеннями судді Віталія Романова у матчі проти Олександрії (2:2).

"Не моя справа лізти і розбирати роботу суддів, але коли починаються ці незрозумілі речі... Питань немає, якщо були пенальті – є VAR. Ми з хлопцями обговорили в роздягальні і вирішили, що обидва пенальті були. Але якщо ви дотримуєтеся букви закону, то чому тоді, коли воротареві не можна виходити з лінії, але він виходить з-за неї – йому дають жовту картку і перебивають. То чому тоді в другому пенальті футболіст забігає раніше в штрафний майданчик і хоче добити м'яч, якби я відбив. У правилах сказано, що жоден футболіст команди не може вбігати в штрафний майданчик до удару.

Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Виходять подвійні стандарти: одним можна вбігати, а воротареві з лінії йти не можна. Якби ми били пенальті і наш футболіст вбіг – я впевнений, що сказали б перебивати. Правила повинні бути одні для Динамо, Олександрії, Шахтаря та інших команд. Суддя повинен бути послідовним у своїх діях, а не судити так, як він собі придумав. Чому арбітри не відповідають перед людьми і не несуть відповідальності за свої рішення?

Якщо він припустився помилки, його усувають на десять ігор, він сигаретку підкурив, ноги на диван закинув. Через десять матчів повернувся, спочатку в Першу лігу, потім у вищу. У них все добре і спокійно. Нехай відповідають за свої вчинки. Але не мені розбирати їхню роботу", – цитує Бойка SportArena.

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