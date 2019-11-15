toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

"Правила мають бути однаковими для всіх", – тренер збірної Молдови розкритикував арбітра матчу з Францією

11:32 672 Читать на русском
"Правила мають бути однаковими для всіх", – тренер збірної Молдови розкритикував арбітра матчу з Францією
Енгін Фірат / Mynet

Головний тренер збірної Молдови Енгін Фірат залишився незадоволеним діями арбітра в матчі відбору до Євро-2020 проти Франції (1:2).

 

"Я пишаюся своїми гравцями, тим, як вони грали і дякую їм. У той же час я ображений на арбітрів, які прийняли важливе рішення в моменті з першим голом. Це була помилка. Явно видно, що Жиру фолить на Кошелеві. Гол потрібно було скасувати.

Франція – Молдова – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У перерві я отримав близько 500 повідомлень від друзів, які висловили свою думку про цей момент. Неможливо допускати такі помилки на такому рівні і допомагати команді. Розумію, у нас маленька команда, але це неприпустимо. Правила повинні бути однаковими для всіх", – цитує Фірата прес-служба Федерації футболу Молдови.

Нагадаємо, збірна Молдови мінімально поступилась Франції (1:2), виграючи впродовж зустрічі.

Англія, Чехія, Туреччина та Франція вийшли на Євро-2020, Португалія знищила Литву з хет-триком Роналду

blog_ava
Сербія – Люксембург: Жерсон Родрігес забив красивий гол
00:01
4835
Теги
Франція Франція Молдова Молдова Євро-2020 Франція - Молдова
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Максимов очолить Ворсклу, – ЗМІ
    Україна — 14 лист2150 Максимов очолить Ворсклу, – ЗМІ
6
год
:
14
хв
Україна U-21
18:30
Данія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук