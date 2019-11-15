"Правила мають бути однаковими для всіх", – тренер збірної Молдови розкритикував арбітра матчу з Францією

Головний тренер збірної Молдови Енгін Фірат залишився незадоволеним діями арбітра в матчі відбору до Євро-2020 проти Франції (1:2).

"Я пишаюся своїми гравцями, тим, як вони грали і дякую їм. У той же час я ображений на арбітрів, які прийняли важливе рішення в моменті з першим голом. Це була помилка. Явно видно, що Жиру фолить на Кошелеві. Гол потрібно було скасувати.

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У перерві я отримав близько 500 повідомлень від друзів, які висловили свою думку про цей момент. Неможливо допускати такі помилки на такому рівні і допомагати команді. Розумію, у нас маленька команда, але це неприпустимо. Правила повинні бути однаковими для всіх", – цитує Фірата прес-служба Федерації футболу Молдови.

Нагадаємо, збірна Молдови мінімально поступилась Франції (1:2), виграючи впродовж зустрічі.

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