Правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі висловився з приводу звинувачень у зґвалтуванні, які були висунуті проти нього.

"Я спокійний. Неправдиві звинувачення – це жахливо і несправедливо. Я не побажав би такого нікому. Я знаю, що правда вийде назовні. Мені немає в чому дорікнути собі, люди, які мене знають, це розуміють. Я спокійний і зосереджуюсь на важливих речах у житті – на родині та футболі. Як я вже сказав, правда спливе", – заявив Хакімі в коментарі Canal+.

Зірку ПСЖ хочуть посадити за ґрати на 15 років – прокуратура просить суд висунути офіційні звинувачення

Раніше прокуратура французького муніципалітету Нантерра звернулася до кримінального суду з проханням висунути проти Хакімі звинувачення в зґвалтуванні. У разі доведення провини марокканця, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Раніше L'Equipe повідомляв, що жінка, яка подала позов проти Хакімі, писала своїй подрузі повідомлення з текстом: "Ми підемо його грабувати" і "Я його обдурю".

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля