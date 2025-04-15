Ігор Бурбас поділився інсайдом про кадрові зміни у найвищій ланці керівництва УАФ, про які офіційно поки не оголошують.

Перший віце-президент Павло Бойчук написав заяву про звільнення, відпрацював передбачені законом останні 2 тижні та вже забрав трудову книжку, стверджує Бурбас. Офіційне підтвердження відставки очікується на конгресі УАФ 25 квітня.

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Бойчук фактично був "правою рукою" Андрія Шевченка, для родини якого давно надає послуги юриста. За словами Бурбаса, у першого віце-президента виник відкритий конфлікт з віце-президентом Олександром Шевченком. Очільник УАФ нібито вирішив не втручатися у ситуацію, яка в підсумку призвела до відходу Бойчука.

Нагадаємо, 9 квітня у асоціації було кадрове поповнення. Колишній функціонер Карпат та Руха Ігор Дедишин отримав посаду технічного директора.

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