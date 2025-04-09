"Футбол 24" проаналізував перший чвертьфінал Ліги чемпіонів між Арсеналом та Реалом. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Напередодні на Емірейтс Стедіум Арсеналу вдалося приголомшити стареньку футбольну Європу. В рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "каноніри" розгромили мадридський Реал (3:0). В епіцентрі божевільного за емоціями тріумфу лондонців опинився Деклан Райс. Хавбеку вдалося оформити дубль протягом 12 хвилин, двічі забивши Куртуа прямим ударом зі штрафного.

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Райс, до слова, виявився єдиним в історії гравцем, якому вдалося реалізувати два штрафних удари в одному окремому матчі плей-офф ЛЧ. Добив "вершкових" Мікель Меріно – для баска це вже четвертий гол у ворота мадридців протягом кар'єри. Більше Меріно не забивав жодній команді.

Після погрому на Емірейтс Арсенал (згідно із даними Opta) має найбільші шанси на те, аби виграти цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів (22,4%), Реал – серед аутсайдерів (1,1%). Шанси іспанців на те, аби продертися до півфіналу, відверто примарні – "вершкові" ще ніколи в історії не компенсовували різницю у три голи.

До слова, після матчу іспанські журналісти розповсюдили інформацію, що поразка у Лондоні поставила ледь не офіційний підпис під відставкою Карло Анчелотті. Якщо італієць не виграє трофеїв за підсумками цього сезону, то посада тренера Реала стане вакантною у літнє міжсезоння. Детальніше про це – у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних