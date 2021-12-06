"Юрій Вернидуб каже, що відмовив би російським клубам. Це його слова, він чітко сказав. Такою є його позиція. Толік Тимощук вибрав іншу позицію і зараз помічник тренера у Зеніті. Кожен має свою позицію.

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Чи пішов би я тренувати російський клуб? Розумієте, я зараз працюю вантажником в одному із супермаркетів Луцька. Ось таке у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія, і я хотів би повернутися у футбол.

От скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу до Росії? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то одразу ж кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього. Не знаю, як би я вчинив. Я дуже хочу повернутись у футбол. Якби пропозиція з Росії надійшла, то я не знаю, як я вчинив би", – сказав Максимюк в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, за свою футбольну кар'єру Роман встиг пограти у 13 клубах, серех яких Динамо, Дніпро, Волинь, російській Зеніт і казахські Атирау і Казахмис. Спробув він себе і у тренерському ремеслі – працював з Волинню, Вересом та Тернополем.

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