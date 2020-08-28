Поки Ліонель Мессі не визначився зі своїм майбутнім, його одвічний суперник – Кріштіану Роналду – вже готовий до нових звершень у сезоні 2020/21.

"Мій дух і амбіції як ніколи високі, коли я готуюся до свого третього сезону в складі "б'янконері". Голи. Перемоги. Самовідданість. Відданість справі. Професіоналізм. Всіма моїми силами, з безцінною допомогою моїх одноклубників і співробітників Ювентуса ми знову працюємо, щоб завоювати Італію, Європу і світ.

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Бити рекорди. Долати перепони. Вигравати титули і досягати особистих цілей. Робити більше і краще знову і знову. Щоб досягти більшого і досягти успіху, незважаючи на всі проблеми, які можуть зустрітися на нашому шляху.

Бути частиною цієї дивовижної і унікальною пристрасті, якою є Ювентус, і жити, відповідаючи його історії, максимально піднімаючи своє ім'я, наші цінності і стандарти. Ми – Ювентус, ми чемпіони. Ми повернулися і стали сильнішими, ніж будь-коли. Ми розраховуємо на вас. Всі разом. До самого кінця", – написав Роналду в своєму Instagram під відеороликом із найяскравішими моментами Кріштіану в минулому сезоні.

До слова, в сезоні 2019/20 португалець відіграв 46 матчів у складі Ювентуса, відзначившись 37 голами та 7 асистами, але з командних трофеїв здобув лише чемпіонство в Серії А.

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