"Свого часу говорили, що Бражко незамінний для Динамо, а сьогодні ми бачимо, що це не так. У кожних футболістів є спади.

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Розмови про те, що на Бражка повпливало те, що його не продали в січні у Вулвергемптон? Тоді треба працювати так, щоб тебе продали в Реал Мадрид. Доводь це щодня на тренуваннях і в матчах", – заявив Олександр Хацкевич в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що в поточному сезоні Володимир Бражко відіграв 31 поєдинок за київське Динамо. В активі 23-річного півзахисника 5 голів та 4 асисти.

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