"Працівники супермаркетів ризикують більше, ніж ми": Ракітіч прагне відновлення сезону попри небезпеку для здоров'я

Півзахисник Барселони зізнався, що прагне якомога швидше повернутися на футбольне поле.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії був зупинений після 27 турів. Лідирує Барселона, яка випереджає Реал на 2 очки. До фінішу Ла Ліги залишилося 11 турів.

"Футбол – наш обов'язок перед суспільством давати людям відчуття єдності, яке їм зараз так потрібне. Особисто я знову хочу грати у футбол. Ми повинні розуміти, що 100% гарантії уникнути зараження немає ні в кого – як у футболістів, так і у звичайних людей, які повернуться на свої робочі місця.

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Ті ж працівники супермаркетів ризикують навіть більше, ніж ми. Вони беруть на себе цей ризик, і я хочу теж взяти його на себе. Розумію, що для нас ризик заразитися є незначним, тому ми повинні бути солідарними з тими, хто бореться за життя людей з перших днів хвороби.

Вважаю, що в нас є такий борг перед людьми. Ми, футболісти, маємо вищий статус у суспільстві, ніж більшість людей", – цитує хорвата Marca.

До слова, Франція та Нідерланди офіційно завершили футбольний сезон. Близькі до такого рішення і в Бельгії.

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