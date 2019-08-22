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Працівник ПСЖ образив Неймара на базі клубу

00:45 327 Читать на русском
Працівник ПСЖ образив Неймара на базі клубу
Неймар / Reuters

Нападник ПСЖ Неймар зазнає образ, навіть перебуваючи на базі клубу.

Неймар не може почувати себе захищеним, перебуваючи на клубній базі ПСЖ. Коли бразилець йшов до автомобіля, один з працівників клубу почав кричати на адресу нападника "корисливий".

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До того ж, чоловік продовжував викрикувати образу кілька разів, поки Неймар виїжджав з бази ПСЖ на автомобілі. Інцидент був зафіксований на камеру.

Нагадаємо, Неймар не хоче виступати за французький гранд і прагне перейти у інший клуб. Пріоритетним варіантом для бразильця є Барселона.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Відеоновини Неймар в Барселону
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