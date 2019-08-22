Працівник ПСЖ образив Неймара на базі клубу

Нападник ПСЖ Неймар зазнає образ, навіть перебуваючи на базі клубу.

Неймар не може почувати себе захищеним, перебуваючи на клубній базі ПСЖ. Коли бразилець йшов до автомобіля, один з працівників клубу почав кричати на адресу нападника "корисливий".

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До того ж, чоловік продовжував викрикувати образу кілька разів, поки Неймар виїжджав з бази ПСЖ на автомобілі. Інцидент був зафіксований на камеру.

Нагадаємо, Неймар не хоче виступати за французький гранд і прагне перейти у інший клуб. Пріоритетним варіантом для бразильця є Барселона.

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