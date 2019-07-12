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Працівник Манчестер Юнайтед потрапив у лікарню через передозування

16:53 290 Читать на русском
Працівник Манчестер Юнайтед потрапив у лікарню через передозування
Манчестер Юнайтед в Австралії / Фото МЮ

В таборі Манчестер Юнайтед на зборах в Австралії трапився прикрий інцидент.

Манкуніанці тимчасово втратили одного з працівників клубу, повідомляє Daily Mail.

Фанати Ліверпуля заплатили кругленьку суму, щоб потролити Манчестер Юнайтед

В одному з австралійських готелів, де базуються "червоні дияволи", одному з представників персоналу МЮ стало погано. Його одразу госпіталізували в місцеву лікарню.

Варто відзначити, що потерпілого виносили з готелю, закривши ширмами від журналістів. За інформацією джерела, у працівника виявили передозування невідомими препаратами.

У клубі підтвердили госпіталізацію, але деталі інциденту не повідомили.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Міжсезонні збори
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