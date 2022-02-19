Поєдинок 26-го туру між Ліверпулем та Норвічем запам'ятався для українських вболівальників не лише перемогою мерсисайдців.

Двоє вболівальників Ліверпуля під час матчу з Норвічем вивісили на трибунах український прапор, інформує телеведуча Марічка Падалко у своєму Facebook.

Фантастичний гол Мане та асист Аліссона у відеоогляді матчу Ліверпуль – Норвіч – 3:1

Таким чином, фани продемонстрували підтримку для України після напруженості у конфлікті з Росією, яка погрожує повномасштабним вторгненням в нашу країну.

Додамо, що Ліверпуль святкував перемогу в цьому матчі – Салах, Мане та Діас дозволили переграти головного аутсайдера АПЛ.

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