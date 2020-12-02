63-річний фахівець здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Пранделлі нині перебуває на самоізоляції, а команда змушена перервати зовнішні контакти. Тепер гравці та тренерський штаб "фіалок" можуть пересуватися лише з дому до тренувальної бази та стадіонів, на яких флорентійці гратимуть найближчі матчі. Натомість прес-служба Мілана оголосила про негативний тест керманича "россонері" Стефано Піолі. У середу він повернеться до роботи з першою командою.

До слова, Мілан наразі очолює Серію А, набравши 23 очки. Фіорентина йде на 17-й сходинці (8 пунктів).

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