"Все залежить від тієї тактики, яка буде обрана на матч з Бельгією. Ми можемо грати у п'ять захисників, у такому разі позиція, на якій грає Мудрик, не потрібна. Тренерський штаб може повністю перебудувати структуру команди. Мені здається, що потрібно пробувати різні варіанти, щоб збірна Бельгії не могла здогадатися, в який футбол ми граємо.

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Багато залежить від установок тренера – Руді Гарсії. Я знайомий з Тедеско, він спершу грав у привабливий футбол, потім усе змінилося. Якщо футболісти Бельгії гратимуть як одне ціле, нам буде важко. Проте жодних прогнозів не робитиму", – сказав Коноплянка для YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у першій грі плей-офф Ліги націй збірна України перемогла Бельгію (3:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, о 21:45. Переможець протистояння виступатиме у дивізіоні А у наступному розіграші турніру.

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