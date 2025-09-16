"Чи був яскравий дебют Ваната очікуваним? Правда в тому, що він мене позитивно здивував. Українські нападники зазвичай мають профіль, який більш схожий на Довбика чи Яремчука: досить високі гравці, які виграють багато фізичних єдиноборств.

Шаблій відреагував на порівняння Ваната з Довбиком після дебютного голу Владислава за Жирону

Більш динамічні та універсальні нападники, як Ванат, грають в іншому стилі. Владислав чудово зіграв не тільки тому, що забив гол, але й продемонстрував свої різні можливості. Він відкривав простір для партнерів, брав участь у фізичних єдиноборствах. В цих епізодах він не завжди вигравав боротьбу за м'яч, але ускладнював гру супернику. Також Ванат дуже добре грав у пресингу.

У Ванаті я бачу справжнього нападника, який загрожує обороні суперника та створює небезпеку для центральних захисників. Якщо зараз запитають, хто має вийти в старті в нападі на наступний матч, переважна більшість вболівальників Жирони відповість, що Ванат.

Абель Руїс який не є стартовим центрфорвардом. Жирона завжди покладалася на Стуані, який продовжує якісно виступати попри свій вік. Але зараз в нього є молодша альтернатива – Ванат. Я думав, що Владиславу знадобиться більше часу для адаптації. Ще рано говорити, що він адаптувався, але мені дуже сподобалося те, що я бачив у його виконанні проти Сельти.

Неможливо не порівнювати Ваната з Довбиком, навіть попри різні профілі гравців. Артем був найкращим бомбардиром ліги, тому поки що дуже важко казати, що Ванат повторить досягнення Довбика. Це дуже різні профілі, але вони можуть доповнювати один одного, чого ми поки що не побачили в збірній України. Довбик у Жироні був гравцем двох профілів в одному. Він міг грати позаду, виграючи дуелі з одним або двома центральними захисниками, а на оперативному просторі був дуже швидким. Щодо Ваната, нам потрібно подивитися, як він розвиватиметься.

Жирона звикла до українського ринку. Циганков, Довбик, Крапивцов, а тепер і Ванат. Яке пояснення цьому? З Владиславом Крапивцовим нам потрібно рухатися поступово, тому що воротар – це дуже складна позиція. В мене є багато сумнівів, чи він готовий прямо зараз грати на найвищому рівні.

Чи очікую я знову побачити топ-гру від Циганкова? Останнім часом у нього були фізичні проблеми. Це не дає йому можливості повернутися на високий рівень. Він дуже хороший гравець, але поки що він не у найкращій фізичній формі. У мене є сумніви, і вони будуть у мене, доки він не зіграє хоча б п'ятнадцять ігор без травм", – заявив тренер-консультант та колишній спортивний директор академії Дніпра Жорді Гратакос в інтерв'ю для L'Esportiu.

Нагадаємо, що наступний матч Жирона проведе в суботу, 20 вересня. Суперником каталонців у п'ятому турі Ла Ліги стане Леванте.

