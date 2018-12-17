Пожиттєво відсторонений від футболу захисник Олімпіка Єдинак вперше прокоментував покарання від ФФУ

Екс-захисник Олімпіка Назар Єдинак прокоментував рішення апеляційного комітету ФФУ щодо своєї пожиттєвої дискваліфікації за участь у договірних матчах.

"Особисто в руки я нічого не отримував. Для мене це дивно...

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Так я міг би свою думку сказати з цього всього. А так, не вислухавши мене і всіх хлопців було прийнято таке рішення", – сказав Єдинак в ефірі програми "Великий Футбол".

Нагадаємо, окрім Назара ФФУ дискваліфікувала ще 5-х гравців донецького Олімпіка за участь у матчах з фіксованим результатом. Через цей же злочин молодіжні команди донецького Оліміпіка U-19 та U-21 відсторонені від офіційних змагань.

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