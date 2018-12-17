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Пожиттєво відсторонений від футболу захисник Олімпіка Єдинак вперше прокоментував покарання від ФФУ

10:32 659 Читать на русском
Пожиттєво відсторонений від футболу захисник Олімпіка Єдинак вперше прокоментував покарання від ФФУ
Назар Єдинак / Фото ФК Олімпік

Екс-захисник Олімпіка Назар Єдинак прокоментував рішення апеляційного комітету ФФУ щодо своєї пожиттєвої дискваліфікації за участь у договірних матчах.

"Особисто в руки я нічого не отримував. Для мене це дивно...

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Так я міг би свою думку сказати з цього всього. А так, не вислухавши мене і всіх хлопців було прийнято таке рішення", – сказав Єдинак в ефірі програми "Великий Футбол".

Нагадаємо, окрім Назара ФФУ дискваліфікувала ще 5-х гравців донецького Олімпіка за участь у матчах з фіксованим результатом. Через цей же злочин молодіжні команди донецького Оліміпіка U-19 та U-21 відсторонені від офіційних змагань.

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Теги
Олімпік Олімпік Договірні матчі Назар Єдинак Назар Єдинак
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