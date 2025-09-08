Головний тренер збірної Азербайджану U-21 Айхан Аббасов, який керуватиме національною командою у матчі кваліфікації ЧС-2026 проти України, поділився очікуваннями від майбутньої дуелі з "синьо-жовтими".

"Звичайно, працювати у національній збірній Азербайджану – це велика відповідальність. Водночас дуже приємно. Якщо рішення ухвалено, то наш обов’язок – виконати покладене на нас завдання.

Азербайджан звільнив Сантуша перед матчем проти України – відомо, хто замінить чемпіона Євро

Зробимо все можливе, щоб показати найкращий результат. Часу до завтрашнього матчу мало, але ми намагатимемося мобілізувати команду і гідно зіграти проти України", – цитує Аббасова Azerisport.

Нагадаємо, у понеділок, 8 вересня, керівництво Федерації несподівано оголосило про звільнення португальського фахівця Фернанду Сантуша, який керував збірною Азербайджану з червня 2024 року. За підсумками сезону 2024/25 команда під його правлінням вибула в останній дивізіон Ліги націй, програвши п'ять матчів із шести. Розпочали ж кваліфікацію на ЧС-2026 азербайджанці з розгромної поразки від ісландців (5:0).

До слова, дуель з Україною відбудеться у Баку у вівторок, 9 вересня. Початок зустрічі о 19:00.

Азербайджан – Україна: де дивитися другий матч команди Реброва у відборі ЧС-2026